Военные разведчики свой праздник посвящают боевой учебе

Аргументы Недели → Армия 13+

5 ноября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа отмечают свой профессиональный праздник масштабными учениями в Московской и Нижегородской областях. Сообщает Минобороны России.

Согласно замыслу учения, разведчики обнаружили скопления террористов в заброшенном доме. Снайпер бесшумно поразил часового, а ударная группа штурмом атаковала здание и уничтожила боевиков.

Также в ходе мероприятия разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где организовали засаду на дороге, ведущей к узлу связи условного противника. Были отработаны задачи по установке взрывных устройств и маскировке своих позиций.

В ходе выполнения задач были применены современное специальное оружие АС «Вал», ВСС «Винторез» и крупнокалиберные снайперские комплексы АСВК «Корд». В мероприятии было задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники.