Российский спецназ вылетел в Пакистан на учения

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5 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Рота спецназа, из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, прибыла в Пакистан для участия в плановых ежегодных российско-пакистанских военных учениях «Дружба-2020». Об этом сообщило новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на пресс-службу Южного военного округа.



«Самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 в Исламскую Республику Пакистан, для участия в совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2020», прибыли военнослужащие Южного военного округа», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО. Маневры пройдут с 5 по 21 ноября на территории полигона, расположенного близ селения Тарбела, что в 50 км на северо-запад от Исламабада.