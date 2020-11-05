Иран увеличивает группировку войск на границе с Азербайджаном, дело идет к войне между этими странами?

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5 ноября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Вооруженные силы Ирана перебрасывают войска к границе с Азербайджаном. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлены многочисленные колонны большегрузных автомобилей (фур), тягачей с платформами, перевозящих танки, бронетранспортеры, инженерную технику, предназначенную для создания переправ через водные преграды. Накануне Тегеран сделал заявление, что не потерпит присутствие террористов на сопредельных территориях. Возможно, иранское руководство готовит вторжение на азербайджанскую территорию, к тому есть несколько предпосылок.

Перемещение иранскими военными к границе с Азербайджаном танков, боевых машин пехоты и инженерной техники, явно указывает на подготовку наступательных действий. Ранее сообщалось о размещении в северных приграничных территориях Исламской республики около 70 танков и порядка 30 буксируемых гаубиц. Сейчас помимо танков к границе следует техника, указывающая на переброску в тот же район мотопехоты. Большое количество закрытых фур могут везти боеприпасы и минометы. Показательно и перемещение в том же направлении инженерной техники, предназначенной для наведения мостов через водные преграды.

Для полноты картины не хватает колонн с самоходной ствольной и реактивной артиллерией и автоцистерн, перевозящих горюче-смазочные материалы. Также, пока не замечены массовые перевозки личного состава мотопехотных воинских формирований и нет данных о переброске средств ПВО, вертолетных групп и тяжелого ракетного вооружения.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что отношения Баку и Тегерана поступательно портятся с каждым новым днем. Все чаще иранское руководство выражает свою поддержку армянской стороне карабахского конфликта. Возможно, что красной чертой для Исламской республики стала практически полная замена азербайджанского высшего военного командования – турецким.

Отмечается, что азербайджанский генералитет – в основном шииты, их притеснение рассматривается Тегераном, как запредельно жесткая их замена на суннитскую военно-политическую верхушку в Баку, которую осуществляет Анкара в излишне грубой форме. Духовное руководство исламской республики обеспокоено судьбой своих единоверцев, а именно оно является рулевым во внешней и внутренней политике Тегерана. Лавинообразное нарастание турецкого влияния в Азербайджане, похоже, не приемлемо для Ирана. Более того, сближение Баку с Израилем не на шутку тревожит иранские верховные власти, поскольку Азербайджан вполне может предоставить свою территорию для размещения тяжелых ударных вооружений и боевой авиации ЦАХАЛа (армии обороны Израиля). Кроме того, Баку в состоянии предоставить свои территориальные воды для подготовки военно-морских операций против Исламской республики, а также участвовать в них силами своего флота. Все эти факторы в совокупности являются серьезным предвестником возможной войны между Ираном и Азербайджаном.