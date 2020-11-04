Соединенные Штаты создали прототип самолета шестого поколения и начали его тестирование

Аргументы Недели → Армия 13+

4 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пока американские военные с переменным успехом устраняют технические недостатки и конструктивные недоработки истребителя пятого поколения F-35, созданного по программе « Joint Strike Fighter» (Истребитель совместного удара), другие разработчики из ВПК США приступили к созданию самолета шестого поколения, уже тайно его спроектировали, построили прототип и даже запустили это прототип в воздух.

Вкратце представители ВВС США описывают авиационную платформу нового поколения так: она будет способна действовать в земной атмосфере в космосе и в киберпространстве.