Соединенные Штаты создали прототип самолета шестого поколения и начали его тестирование
4 ноября 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]
Пока американские военные с переменным успехом устраняют технические недостатки и конструктивные недоработки истребителя пятого поколения F-35, созданного по программе « Joint Strike Fighter» (Истребитель совместного удара), другие разработчики из ВПК США приступили к созданию самолета шестого поколения, уже тайно его спроектировали, построили прототип и даже запустили это прототип в воздух.
Вкратце представители ВВС США описывают авиационную платформу нового поколения так: она будет способна действовать в земной атмосфере в космосе и в киберпространстве.
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