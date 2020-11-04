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Соединенные Штаты создали прототип самолета шестого поколения и начали его тестирование

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Соединенные Штаты создали прототип самолета шестого поколения и начали его тестирование
Фото: соцсети

Пока американские военные с переменным успехом устраняют технические недостатки и конструктивные недоработки истребителя пятого поколения F-35, созданного по программе « Joint Strike Fighter» (Истребитель совместного удара), другие разработчики из ВПК США приступили к созданию самолета шестого поколения,  уже тайно его спроектировали, построили прототип и даже запустили это прототип в воздух.

Вкратце представители ВВС США описывают авиационную платформу нового поколения так: она будет способна действовать в земной атмосфере в космосе и в киберпространстве.

ША

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