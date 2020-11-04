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Видео артиллерийской дуэли войск Арцаха и Азербайджана

, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Видео артиллерийской дуэли войск Арцаха и Азербайджана
Фото: соцсети

В сети появилось видео артиллерийского обстрела азербайджанцами села Карин. Точнее, показаны последствия этого обстрела. Судя по сюжету материала, азербайджанские подразделения заняли господствующие высоты в данном районе, развернули на них артиллерию и поливают снарядами армянские дома и позиции ополчения.

Артиллеристы войск обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) не оставляют действия противника безответными. Армянские канониры ведут по высотам, где находятся азербайджанские орудия, прицельный артиллерийский огонь.

ША

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