Видео артиллерийской дуэли войск Арцаха и Азербайджана
4 ноября 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
В сети появилось видео артиллерийского обстрела азербайджанцами села Карин. Точнее, показаны последствия этого обстрела. Судя по сюжету материала, азербайджанские подразделения заняли господствующие высоты в данном районе, развернули на них артиллерию и поливают снарядами армянские дома и позиции ополчения.
Артиллеристы войск обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) не оставляют действия противника безответными. Армянские канониры ведут по высотам, где находятся азербайджанские орудия, прицельный артиллерийский огонь.
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