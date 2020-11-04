Азербайджанцы используют белорусские системы РЭБ для уничтожения армянских дронов
4 ноября 2020, 14:19[ «Аргументы Недели» ]
В Баку сообщили об успешном применении комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гроза-С» белорусского производства, для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом сообщает портал EAD, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте Armiya.az.
Системы РЭБ «Гроза-С» были куплены Азербайджаном у белорусских разработчиков и производителей примерно в 2018 году. В Баку довольны своим приобретением и в красках расписывают его боевые достоинства. При этом сообщается, что данный комплекс уничтожил всего один армянский беспилотник в Товузском районе.
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