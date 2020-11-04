Преображенскому полку вручен воинский походный ковчег с мощами Святых

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4 ноября 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Анатолий Жильцов ]

Фото: соцсети

Представители общественной организации «Московские суворовцы» и благотворительного фонда св. мученика Вонифатия 4 ноября передали 154-му комендантскому Преображенскому полку воинский походный ковчег с частицами мощей св. Иоанна воина, св. Иоанна Русского и св. Георгия Победоносца. Святыни будут хранится в главном храме Сухопутных войск России - храме Преображения Господня на Преображенской площади.

Перед началом церемонии помощник командира по работе с верующими военнослужащими 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, настоятель храма протоиерей Борис Потапов отслужил божественную литургию. В своей проповеди священнослужитель поздравил всех с праздником Казанской иконы Божией матери и днём народного единства.

«Символично, что именно в этот день в рамках программы «Духовное укрепление российского воинства» произошло столь значимое событие. В нашем храме появились одним Богу верным путём мощи святых угодников Божьих, воинов Христовых. Святыни здесь для того, чтобы вдохновить нас, чтобы каждый из нас выбрал в своём чине, в своём достоинстве свой путь ко Христу», - отметил протоиерей Борис Потапов.

В свою очередь президент благотворительного фонда св. мученика Вонифатия Наталья Мезенцева рассказала, что частицу мощей св. Иоанна воина привезли из Европы, а частицу св. Георгия Победоносца доставили со Святой Земли.

«Особенно радостным событием стало принесение мощей в ковчеге частицы св. праведного исповедника Иоанна Русского. Он был воином-кавалеристом Преображенского полка. Его взяли в плен и, находясь в окружении иноплеменников, он сохранил и исповедовал веру во Христа. Турецкий паша, у кого был в плену св. воин Иоанн Русский, прислушивался к его советам и почитал святого воина. Впоследствии турецкий паша умирает, а местность, где располагалась его войско, была захвачено враждебными племенами. Святой воин Иоанн Русский был замучен и сожжён, но веру сохранил и исповедовал мужественно, как воин и христианин. Сейчас мощи св. Иоанна Русского находятся на греческом острове Эвбея и многочисленные паломники стекаются к раке с мощами св. воина-исповедника!» - подчеркнула Наталья Мезенцева.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла программу «Духовное укрепление российского воинства» реализуют благотворительный фонд св. мученика Вонифатия, общественная организация «Московские суворовцы», Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию с Вооружёнными силам и правоохранительными органами при поддержке Всемирного русского народного собора.

154 отдельный комендантский полк, часто именуемый «кремлёвским полком», сформировали в декабре 1979 года. 5 апреля 2013 года Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 154 отдельному комендантскому полку почётного наименования «Преображенский». Батальон почётного караула полка несёт гарнизонную и караульную службы, проводит ритуалы встреч и проводы официальных государственных и военных делегаций. Военнослужащие полка возлагают венки к Вечному огню мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены» и участвуют в военных парадах в Москве. 154 отдельный комендантский Преображенский полк размещён в военном городке «Лефортово».