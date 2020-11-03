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Азербайджанские войска пытаются рассечь линию обороны НКР надвое

, 14:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Азербайджанские войска пытаются рассечь линию обороны НКР надвое
Фото: соцсети

В центральной части карабахского фронта идут ожесточённые бои. Азербайджанские войска обстреливают позиции армии обороны Арцаха (НКР) и постоянно атакуют, при этом несут большие потери. Об этом сообщил 3 ноября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

На этот раз представитель Минобороны Армении был скуп на подробности, сообщил лишь общую информацию и указал, что на центральном участке фронта идут тяжелые бои. Ованнисян подчеркнул: «Войска противника несут серьёзные потери». Судя по всему, Азербайджан провел перегруппировку сил и пытается ударить по центру, что при удачном стечении обстоятельств может повлечь за собой прорыв обороны армии НКР и выход на оперативный простор, с последующим достижением западных районов Нагорного Карабаха. Это уже более гибкий подход к организации наступательных действий со стороны азербайджанских войск, который, гипотетически, может позволить рассечь армянские силы надвое и уничтожать их по частям.

Азербайджанские войска пытаются рассечь линию обороны НКР надвое

Помешать этому может стойкость защитников Карабаха и умелая организация обороны, подразумевающая активность по всему фронту. Главное заставить противника отвлечься от основной задачи и распылить силы для латания дыр, возникающих по всей линии передовой. Для этого полезны маневренные действия рейдовых групп как на флагах войск противника, осуществляющих прорыв в центре карабахского фронта, так и на других участках фронта. А если рейдовым группам армян удастся проникнуть в тыл противника и поработать там, это было бы очень эффективно и позволило бы дезорганизовать действия азербайджанских войск. Силам обороны Карабаха стоит идти на сближение с противником, что затруднит азербайджанцам использование авиации и тяжелых ударных средств, из-за опасности вести огонь по своим войскам.

Азербайджанские войска пытаются рассечь линию обороны НКР надвое

В целом актуальную ситуацию на карабахском фронте можно обрисовать так: азербайджанская сторона имеет явное преимущество в современном вооружении и технике, в силах и средствах, но пока не может его эффективно использовать; армянская сторона воюет старым оружием и меньшим числом, но действует более рационально, что позволяет ей уничтожать в большом количестве живую силу противника, но из-за недостатка сил и средств приходится отступать. Одновременно стоит отметить, что армяне не используют весь свой потенциал для ведения активной обороны.

Азербайджанские войска пытаются рассечь линию обороны НКР надвое

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