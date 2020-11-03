Военным медикам хорошо заплатят за борьбу с коронавирусом

Аргументы Недели → Армия 13+

3 ноября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Свыше 1 тыс. военных медиков задействованы для лечения коронавируса у гражданского населения в России и за рубежом. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействовано 1011 военных медиков. Наши специалисты успешно выполняют тяжёлую, социально значимую работу», - сказал Шойгу.

Он напомнил, что на фондах Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье сформирован временный центр на 1 420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Министерства обороны. Глава Минобороны отметил, что лечебную помощь там уже получило более тысячи пациентов.

Шойгу также упомянул, что в конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей. Кроме того, по решению Верховного главнокомандующего два многопрофильных мобильных госпиталя развёрнуты в Абхазии и Южной Осетии, в каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста.



Военные врачи, принимающие участие в борьбе с коронавирусом вне пуантов постоянной дислокации, получат стимулирующие выплаты в размере от 60 до 70 процентов от оклада. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник. По его словам, необходимо "установить дополнительную выплату офицерам - 70% от оклада по воинской должности, а также прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) - 60% от оклада по воинской должности", непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развёртываемых вне пунктов постоянной дислокации.

«Надбавку получат 1 572 военнослужащих. Поручаю заместителю министра обороны Татьяне Викторовне Шевцовой подготовить приказ об установлении выплаты», - сказал министр.

Он также поручил заместителю главы военного ведомства Тимуру Иванову представить предложения по организации их отдыха и реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений Минобороны.