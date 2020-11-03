В Минобороны говорили об инфицированных коронавирусом в ВС РФ

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3 ноября 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах РФ стабильная, количество инфицированных коронавирусом ежедневно снижается. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается», - сказал Шойгу.

По его словам, продолжается вакцинация личного состава от гриппа, которая будет полностью завершена до 5 ноября.

Глава Минобороны рассказал, что за полгода количество ПЦР-лабораторий увеличено более чем в три раза, они проводят до 6 тыс. исследований в сутки.

«Планируется дополнительный ввод в строй ещё 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тыс. тестов и сократить время получения результатов с четырёх до трёх часов», - сообщил глава Минобороны.

Он также рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. «Очередей на проведение исследований нет. Личному составу Министерства обороны они проводятся в день обращения, причём потоки пациентов плановых и с ковид-больных разделены», - пояснил министр.

Кроме того, он сообщил, что сформирован надёжный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 38 млн. масок и респираторов, более 250 тыс. комплектов защитной одежды и свыше 9 млн пар перчаток.

«Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается. Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской Федерации в борьбе с COVID-19», - резюмировал глава Минобороны.