Боеспособность ВС РФ находится на высоком уровне

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3 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 70% соединений и воинских частей получили оценку «хорошо» и «отлично» по результатам контрольных проверок, что говорит о высокой боеспособности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По его словам, 31 октября в Вооружённых Силах завершился учебный год. «По результатам контрольных и инспекторских проверок более 70% органов военного управления, соединений и воинских частей получили оценку «хорошо» и «отлично. Это показывает, что боеспособность Вооружённых Сил поддерживается на высоком уровне», - сказал министр.

Он сообщил, что за этот период было проведено более 18 тыс. основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тыс. межвидовых и двусторонних учений.

«Началась подготовка к новому учебному году, в ходе которой нужно завершить процесс планирования, перевести вооружение и военную технику на режим зимней эксплуатации, подготовить учебно-материальную базу.

Обращаю внимание, что указанные мероприятия должны быть завершены до 25 ноября», - подытожил глава Минобороны.