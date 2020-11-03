Аргументы Недели → Армия 13+

3 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Бурятии завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2020». Практические действия по апробированию новых методов и способов борьбы с незаконными вооруженными формированиями проводились на полигонах двух стран. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учение «Селенга-2020» впервые проходило одновременно на полигонах России и Монголии. От Вооруженных Сил России к четырехдневному учению привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники, а от Монголии – порядка 450 человек и свыше 100 единиц техники.