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Завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2020»

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2020»
Фото: соцсети

В Бурятии завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2020». Практические действия по апробированию новых методов и способов борьбы с незаконными вооруженными формированиями проводились на полигонах двух стран. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Учение «Селенга-2020» впервые проходило одновременно на полигонах России и Монголии. От Вооруженных Сил России к четырехдневному учению привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники, а от Монголии – порядка 450 человек и свыше 100 единиц техники.

ША

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