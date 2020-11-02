В Сирии сбит американский военный вертолет?

Аргументы Недели → Армия 13+

2 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В восточной части Сирии, контролируемой американскими военными, был сбит боевой вертолет, чья принадлежность точно не определена. Местные СМИ теряются в догадках, был ли это геликоптер армии США или он принадлежал войскам коалиции. Доподлинно известно, что винтокрылая машина полностью уничтожена.

Сообщается, что вертолет потерпел крушение на базе Аль-Шадади, которая находится в провинции Аль-Хасака в Сирии. Его марка не называется. Очевидцы сообщили, что геликоптер воспламенился в воздухе, рухнул на землю и полностью сгорел, судьба экипажа остается неизвестной. Но, скорее всего все, кто был на борту – погибли. Американские военные, а равно их партнеры по коалиции пока не сделали никаких заявлений о потере вертолета. Также остается загадкой был ли этот геликоптер сбит, или же крушение произошло из-за технической неисправности.