Британские СМИ сообщают, что близ Туманного Альбиона обнаружена российская беспилотная подлодка-шпион, как относиться к этому?

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2 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Недалеко от берегов Шотландии, близ британской базы атомных подводных лодок (АПЛ) Фаслейн в бухте Гар-Лох была замечена российская беспилотная субмарина-разведчик, которая записывала «акустическую сигнатуру» британских АПЛ. Об этом сообщает британское издание Express. В Лондоне назвали этот аппарат частью шпионской программы Владимира Путина. Специалист в военно-морской сфере, военный аналитик Владимир Щербаков дал «Аргументам Неделе» свой комментарий в вышеизложенной информации.

Британцы буквально испытывают шок, переходящий в массовый психоз, из-за новой информации о появлении очередной российской субмарины, на этот раз беспилотной, близ шотландских берегов. По сведениям приведенным изданием Express, этот беспилотник-шпион записывал «акустическую сигнатуру» британских стратегических атомных подводных лодок.

Военный эксперт Владимир Щербаков дал «Аргументам Недели» свой комментарий к информации, опубликованной изданием Express. Он считает: «Было предоставлено слишком мало информации. Выводы на основе написанного в Express делать сложно. Впрочем, российские военные сейчас стали такими же закрытыми, как и китайские и мало что сообщают о своих новинках. Но, вполне можно предположить, что ВМФ РФ обладает малозаметными необитаемыми субмаринами, оборудованными новейшими высокотехнологичными средствами наблюдения: гидроакустикой, оптикой и далее по списку. Стоит учитывать, что британская пресса распространяет много слухов, которым далеко не всегда можно верить. Этим грешат не только британцы. Взять шведов, которые периодически охотятся за российскими подводными лодками у своих берегов. Они заявляли, что обнаружили следы от гусениц на морском дне в своих территориальных водах, по их мнению, эти следы были оставленные российской субмариной, передвигающейся по дну на гусеничной платформе. Шведы устроили охоту, вроде что-то нашли, бомбили собственное дно. Потом выяснилось, что никаких остатков подводных аппаратов в районе проведения операции нет. Шведы не растерялись и сообщили, что хитрые русские сумели увернуться от подводных бомб.

Что касается новой техники, чьи характеристики близки к уровню научной фантастики, ее хранят в строгом секрете и только по какой-нибудь случайности информация о ней становится достоянием гласности, например из-за аварии. На память приходит один голливудский фильм 1997 года «Теория Заговора». Там главный герой, особым образом запрограммированный военный пытается спасти дочь убитого сенатора. В этом фильме фигурирует информация о бесшумных черных вертолетах, казалось бы – фантастика. Но, в ходе проведения секретной операции по ликвидации Бен Ладана в 2011 году именно такой же вертолет потерпел аварию и его обломки кто-то из пакистанцев сумел снять на фотокамеру своего телефона. Оказалось, что у США уже есть бесшумные, практически невидимые для средств обнаружения геликоптеры. Это модификация транспортно-ударной винтокрылой машины Black Hawk (Черный ястреб). Я это к тому, что информацию, распространенную изданием Express, можно воспринимать двояко.

Например, как слух о лохнесском чудовище. Или же сделать предположение, что такая высокотехнологичная необитаемая субмарина может быть на вооружении российской ВМФ».