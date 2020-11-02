Губернатор Тульской области обратился с просьбой к военным - построить пять мостов

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2 ноября 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Командующим войсками Западного военного округа генерал-полковником Александром Журавлевым, в соответствии с обращением Губернатора Тульской области, принято решение об оказании помощи в возведении на территории Тульской области пяти мостов через водные преграды для улучшения автодорожного сообщения между населенными пунктами региона. Сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Для выполнения задачи будут привлечены подразделения отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО), которые в рамках тактико-специальных учений возведут пять мостовых переходов протяжённостью от 12 до 75 метров через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через ручей в деревне Грибовка Тульской области. Ширина мостовых переходов составит 3,8 метров.

Возведенные специалистами материально-технического обеспечения ЗВО мостовые сооружения после проведения соответствующих экспертиз будут переданы в эксплуатацию муниципальным органам управления, соединят десятки населенных пунктов и значительно сократят местным жителям расстояние до социальных учреждений.

В настоящее время подразделения МТО, привлекаемые к учениям, совершили марши в назначенные районы Тульской области и осуществили доставку комплектов мостов из прокатных балок. Всего к учениям привлечено более 110 военнослужащих и свыше 55 единиц военной и специальной техники подразделений соединения МТО Западного военного округа.