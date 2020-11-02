Генштаб Турции командует азербайджанскими войсками в Карабахе

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2 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Баку было сделано заявление об успешной воздушной атаке позиций противника штурмовиком Су-25 ВВС Азербайджана. Армянская сторона указывает на большие потери у неприятеля в живой силе и на то, что Баку делегировал управление своими войсками Генштабу Турции. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на информацию военных ведомств обеих сторон.

«31 октября штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана нанес бомбовый удар по позициям противника. В результате авиаударов было уничтожено большое количество живой силы противника в окопах и подземных убежищах», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что пехоте ВС Азербайджана нанесен значительный ущерб. Он также сообщил, что протурецких боевиков исламистов в Карабахе используют, как пушечное мясо и посылают в атаки в первых эшелонах. «Анализ действий наемников, которых бросают на передовую, они идут первой линией, свидетельствует о том, что потенциалу пехоты ВС Азербайджана нанесен серьезный ущерб», — сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

Он также известил, что руководство армией Азербайджана полностью передано в руки Генштаба Турции, который ведет наступления не щадя ни азербайджанских солдат, ни бойцов-наемников прибывших воевать в Карабах из стран Ближнего Востока.