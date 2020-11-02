Азербайджанская пехотная рота попала в смертельную ловушку в Карабахе и была полностью уничтожена

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2 ноября 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Азербайджанская пехотная рота атаковала оборонительные позиции вечером 1 ноября. Событие происходило на северном участке карабахского фронта, возможно, недалеко от армянской границы. Подразделению войск обороны НКР удалось не только остановить атаку подразделения противника, но и уничтожить его полностью. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на сделанное в понедельник заявление пресс-службы Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Сообщается, что рота азербайджанской мотопехоты, после спешивания, начала атаку армянских оборонительных позиций примерно в 20.30 по местному времени (19.30 МСК). О поддержке ее действий артиллерией, авиацией или бронетехникой сведений нет. Похоже эта рота пошла в атаку используя только стрелковое оружие, без артподготовки и поддержки каких-либо крупнокалиберных огневых средств и боевой техники. При таких обстоятельствах атаковать хорошо подготовленную оборонительную линию – это безрассудство. Если только не была предпринята разведка боем, но на ее проведение ничего не указывает. Чуда не произошло, атака была отбита и азербайджанцы понесли немалые потери. Бросив своих погибших и раненых товарищей на поле боя, они начали спешно отступать используя складки местности и все подразделение скучилось в небольшой низине, выйти из которой противник им не позволил, ведя плотный строковый огонь поверх голов азербайджанцев. Армянские минометчики поставили жирную точку в этой эпопее. Низина, где укрывались остатки азербайджанской пехоты была накрыта плотным минометным огнем, никто не уцелел. Человеческие останки в этой каше перемешивались с землей. Судя по всему, армянские минометчики заранее хорошо пристрелялись по этой низине, подготовили для противника смертельную ловушку.

Минометы ведут огонь так, что боеприпасы летят по сильно нависающей траектории и накрывают любые участки скрытые складками местности от обстрела других видов вооружения.

Видимо, не удовлетворившись первой смертельной попыткой, азербайджанская пехота чуть позже предприняла еще одну атаку в том же месте. На этот раз силами до взвода, который был встречен плотным огнем из стрелкового оружия. Не удивительно, что вторая атака быстро захлебнулась из-за больших потерь у азербайджанцев, они ретировались при данной попытке довольно-таки удачно, на сей раз - было кому отступать. Похоже Алиев продолжает заваливать трупами своих солдат линию фронта. Он так может и без армии остаться.

Командование войск обороны НКР сообщает, что по-прежнему контролирует оперативную обстановку не смотря на те неожиданные вводные, которые устраивает противоположная сторона. Есть одно сомнение. Здесь армянские командиры либо не договаривают, либо действительно не уделяют должного внимания разведке. Если это так, то они рискуют в один прекрасный момент получить очень сильный пинок и не удержать свои позиции. Противника нельзя оставлять без внимания ни на секунду, разведка должна вестись все 24 часа в сутки неусыпно.