Анкара и Баку хотят придать войне в Карабахе религиозный окрас

Аргументы Недели → Армия 13+

2 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в прямом эфире государственного ТВ, что его войсками за все время осенней кампании 2020 года было взято 195 населенных пунктов, в том числе города Джабраил, Физули и Зангилан. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Азербайджанский лидер, также не преминул обвинить Армению в использовании запрещенных боеприпасов при обстрелах населенных пунктов и позиций противника. В Ереване, в свою очередь, отмечают, что в последнее время значительно усилилась угроза нападения неприятеля на государственной границе с Азербайджаном.

Кроме того, армянский МИД сообщил о присутствии на карабахском фронте исламистов-наемников. Было акцентировано внимание на том, что Баку и Анкара хотят придать военному конфликту между Арменией и Азербайджаном религиозный характер.