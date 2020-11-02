Анкара и Баку хотят придать войне в Карабахе религиозный окрас
Алиев заявил о захвате армией Азербайджана 195 населенных пунктов в НКР
2 ноября 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в прямом эфире государственного ТВ, что его войсками за все время осенней кампании 2020 года было взято 195 населенных пунктов, в том числе города Джабраил, Физули и Зангилан. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс».
Азербайджанский лидер, также не преминул обвинить Армению в использовании запрещенных боеприпасов при обстрелах населенных пунктов и позиций противника. В Ереване, в свою очередь, отмечают, что в последнее время значительно усилилась угроза нападения неприятеля на государственной границе с Азербайджаном.
Кроме того, армянский МИД сообщил о присутствии на карабахском фронте исламистов-наемников. Было акцентировано внимание на том, что Баку и Анкара хотят придать военному конфликту между Арменией и Азербайджаном религиозный характер.
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