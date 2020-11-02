В Иране начались крупные учения военной авиации

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2 ноября 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военно-воздушные силы Ирана начали ежегодные плановые учения. Об этом сообщает новостное агентского «Ассошиэйтед Пресс» ссылаясь на государственное телевидение Исламской республики. Отмечается, что парк иранских ВВС составляют старые американские и российские самолеты, а также беспилотники и пилотируемые летательные аппараты местного производства.

В маневрах авиации будут задействованы восемь авиабаз и весь самолетный и вертолетный парк, располагающийся на них. Американское новостное агентство подчеркивает, что основу ВВС Ирана составляют старые самолеты, произведенные в США до 1979 года: F-14 Tomcat, F-4 и F-5. Из-за эмбарго на поставку вооружений в Исламскую республику введенного ООН закупки новых самолетов для Тегерана невозможны, это же касается и другой техники военного назначения, боеприпасов и вооружений.