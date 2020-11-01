Представитель Минобороны Азербайджана заявил, что армяне сами против себя используют фосфорные боеприпасы

Аргументы Недели → Армия 13+

1 ноября 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Азербайджанская армия не использует запрещенное оружие в Нагорном Карабахе, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны подполковник Анар Эйвазов. По его словам, армянская сторона доставила фосфорсодержащие вещества на Ходжавендское направление, и сама жжет свои леса, чтобы обеспечить себе идеальную маскировку. Передает азербайджанский новостной портал «Тренд».

Армянская сторона сама завезла фосфорные боеприпасы в Нагорий Карабах и применяет их в районах расположения своих сил, заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. «Используя эти вещества, армянская сторона вызывает пожары в лесах, тем самым создавая там условия для укрытия армянских военных», - добавил Эйвазов.

К вышеизложенному стоит добавить, что в области пропаганды этот господин превзошел самого Геббельса, который считал, - чем чудовищнее лож, тем скорее людские массы в нее поверят. Особенно красноречива мысль о том, что для лучшей маскировки укрывающихся в лесах войск, сами леса необходимо уничтожить.