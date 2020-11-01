Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

Представитель Минобороны Азербайджана заявил, что армяне сами против себя используют фосфорные боеприпасы

, 20:04 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Представитель Минобороны Азербайджана заявил, что армяне сами против себя используют фосфорные боеприпасы
Фото: соцсети

Азербайджанская армия не использует запрещенное оружие в Нагорном Карабахе, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Минобороны подполковник Анар Эйвазов. По его словам, армянская сторона доставила фосфорсодержащие вещества на Ходжавендское направление, и сама жжет свои леса, чтобы обеспечить себе идеальную маскировку. Передает азербайджанский новостной портал «Тренд».

Армянская сторона сама завезла фосфорные боеприпасы в Нагорий Карабах и применяет их в районах расположения своих сил, заявил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. «Используя эти вещества, армянская сторона вызывает пожары в лесах, тем самым создавая там условия для укрытия армянских военных», - добавил Эйвазов.

К вышеизложенному стоит добавить, что в области пропаганды этот господин превзошел самого Геббельса, который считал, - чем чудовищнее лож, тем скорее людские массы в нее поверят. Особенно красноречива мысль о том, что для лучшей маскировки укрывающихся в лесах войск, сами леса необходимо уничтожить.

Представитель Минобороны Азербайджана заявил, что армяне сами против себя используют фосфорные боеприпасы

В мире

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

Силовики начали стрелять в воздух и задерживать протестующих на проспекте Независимости в Минске

В воскресенье, 1 ноября, на проспекте Независимости в районе ОАО «Агат-электромеханический завод» в Минске начались жесткие задержания участников протестной акции под названием «Дзяды» («Деды», «Предки»).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью