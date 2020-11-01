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Ереван получил еще одно подтверждение участия сирийских боевиков в карабахской войне

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Ереван получил еще одно подтверждение участия сирийских боевиков в карабахской войне
Фото: соцсети

Следственный комитет Армении получил данные о переброске Анкарой исламистских боевиков из Сирии в Нагорный Карабах. Об этом рассказал представитель СК Армении Рафаел Варданян.

«Турция перебрасывает террористов на фронт через гражданские аэропорты и самолеты. ВС Турции, пограничные войска или полиция никак не препятствовали их въезду, более того, вооруженные силы и полиция Турецкой Республики содействовали их приезду из Сирии в Турцию. При пересечении границы у этих лиц не было никаких документов», - заявил Варданян.

Ереван получил еще одно подтверждение участия сирийских боевиков в карабахской войне

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