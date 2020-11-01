Российская субмарина «Старый Оскол» совершила погружение на глубину 190 м

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1 ноября 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол» выполнила погружение на максимально возможную для нее глубину в одном из районов Балтийского моря. Субмарину сопровождали боевые корабли и спасательные суда Балтийского флота. Об этом сообщает новостной портал EADaily, ссылаясь на информацию военного ведомства РФ.

«В рамках проведения корабельного учения экипаж субмарины отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 метров. В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблём на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность», — отметили в военном ведомстве.

После завершения подводной части учения «Старый Оскол» осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки. Безопасность подводной лодки обеспечивали: малый противолодочный корабль «Алексин», спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

Российская дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол» проекта 636.3 «Варшавянка» существенно отличается от прежних «Варшавянок», она оборудована обновленным инерциальным навигационным комплексом, БИУС (Боевая информационно-управляющая система) новейшего образца и современным ракетно-торпедным вооружением. Субмарины этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих ДЭПЛ — малая заметность.