В Вооруженных силах США катастрофически увеличивается число сексуальных насилий

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1 ноября 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

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Пентагон отмечает, что число сексуальных домогательств в Вооруженных силах США растет с каждым годом, при этом виновные зачастую избегают наказания. Только 4,8%, дел о сексуальных преступлениях доводятся до приговора военного суда. В отчете Консультативного комитета, занимающегося мониторингом расследований и защитой от сексуальных посягательств в военном ведомстве США, говорится, что в Вооруженных силах Америки существует «системная» проблема передачи дел о сексуальных посягательствах в суд, когда нет «достаточного пакета доказательств для вынесения приговора», из-за этого дела разваливаются и виновные не несут наказания, сообщает Task & Purpose.

Эксперты отмечают, что данное явление не способствует цементированию воинских коллективов, что крайне необходимо для подготовки к ведению боевых действий. Наблюдается разложение Вооруженных сил США изнутри. Кроме того, у военнослужащих США растет недоверие к следственной и судебной системе Пентагона, к справедливости выносимых ими решений. Хуже того, в военной среде нарастает недоверие к командирам, пытающимся не доводить случаи сексуального насилия в войсках до суда. Если бы они были единичны, то это не так было бы заметно. Но, когда счет идет на многие тысячи сексуальных преступлений – их укрытие вызывает недовольство не только в Вооруженных силах, но и в обществе. Учитывая специфику комплектования войск США, надо понимать, что эти преступления носят и гетеросексуальный, и гомосексуальный характер.

В частности, в докладе указанно: «Это системная проблема с передачей обвинений в сексуальных преступлениях в военно-полевой суд, когда нет достаточных доказательств для получения и подтверждения обвинительного приговора… По мнению Комитета, это имеет значительные негативные последствия для обвиняемого, потерпевшего и процесса военного правосудия». Дон Кристенсен, президент группы правозащитников, объяснил, когда люди видят, что дело с недостаточными доказательствами, передаются в суд — это «снижает доверие к судебным процессам». Возникает недоверие к тем делам, где фактура собрана и есть неопровержимые улики.

Выводы комитета являются результатом трехлетнего обзора расследований 1904 сексуальных нападений в период с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Из 1904 случаев, рассмотренных комитетом, 1336 дел (70,2%) привели к тому, что командиры не предприняли никаких административных, внесудебных или судебных действий; 517 дел (27,2%) привели к «предпочтительным обвинениям в сексуальном насилии с проникновением»; 51 случай (2,7%) повлек за собой неблагоприятные административные меры или внесудебное наказание. И только 4,8% из них закончились осуждением. «Когда я смотрю на это, я понимаю, что военные действительно плохо справляются с расследованием и судебным преследованием сексуального насилия в войсках», - объяснил Кристенсен, добавив: «У вас 1900 обвинений, по которым вынесен 91 приговор. Это не то, что я считаю успехом».

Второй момент, который комитет очертил в своем отчете, заключался в том, что командиры принимали «разумные» решения в подавляющем большинстве случаев - будь то «предпочтение обвинения в сексуальном насилии с проникновением» или непринятие мер против обвиняемых. Когда Кристенсен попросили резюмировать результаты нового отчета, он просто сказал: «Мы терпим неудачу».



Сексуальное насилие - не новая проблема для американских военных, но, безусловно, одна из самых серьезных. В апреле Пентагон объявил, что в прошлом году количество сообщений о сексуальных домогательствах увеличилось на три процента, продолжая тенденцию к росту числа сообщений о нападениях с 2012 года. В 2019 году от военнослужащих поступило 6 236 сообщений об изнасиловании; в 2018 году – 6053; в 2017 году – 5277.

Эта проблема продолжает беспокоить Пентагон, поскольку командование не в состоянии полностью разобраться в этом вопросе, несмотря на то, что представляет собой одну из самых больших угроз для военнослужащих. В прошлом году генеральный инспектор Пентагона заявил, что сексуальное насилие с большей вероятностью приведет к большему посттравматическому стрессовому расстройству, чем боевые действия.

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