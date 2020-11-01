За последнее время от коронавирусной инфекции умерло 17 украинских военнослужащих

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1 ноября 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки лабораторно подтверждены 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек из числа ранее заболевших скончался, сообщает командование Медицинской службы. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс Украина».

«К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 17 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. Работник ВС Украины (Одесская область) с 13.10.2020 находился на лечении в городской клинической больнице г. Одессы. Результат ПЦР тестирования от 18.10.2020 - положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья, больной 22.10.2020 был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры 31.10.2020 состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, к сожалению, не давшая положительного результата. Работник ВС по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания», - говорится в сообщении медслужбы ВСУ, опубликованном в воскресенье в соцсети «Фейсбук».

По состоянию на 10.00 1 ноября в ВСУ COVID-19 болеет 1701 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4 146 человек. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 452 человека.