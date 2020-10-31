В ноябре разведывательная спутниковая группировка США пополнится тремя тяжелыми аппаратами

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31 октября 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Америка выведет в околоземное космическое пространство три разведывательных спутника в течение ноября месяца. Эти аппараты вольются в орбитальную группировку, действующую в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию специализированного издания Spaceflight Now.

Компания United Launch Alliance (ULA) 3 ноября готовится осуществить запуск ракеты-носителя Atlas V, который выведет в космос спутник радиолокационной разведки NROL-101 (Topaz Block II). В дальнейшем планируется вывод на орбиту тяжелого аппарата NROL-44 «Orion», такого же назначения. Его выведет в космос носитель Delta IV компании ULA, данная структура является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски технических средств в околоземное космическое пространство в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Еще один разведывательный спутник - NROL-108, будет запущен ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Этот орбитальный аппарат вероятно предназначен для оптической и радарной разведки, и однотипен с NROL-76, который был построен компанией Ball Aerospace.

Все три запуска будут осуществляться с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Кроме того, 4 ноября компания SpaceX готовится осуществить запуск ракеты Falcon 9 с четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, информирует «Интерфакс».



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