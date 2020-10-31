Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

США увеличивают военное присутствие на востоке Сирии

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

США увеличивают военное присутствие на востоке Сирии
Фото: соцсети

Центральное командование Соединенных Штатов перебрасывает военную технику и личный состав в сирийское Заевфратье, в провинции Хасака и Дейр-Эз-Зор. Очередная колонна бронетехники проследовала из Иракского Курдистана через пограничный переход «Семалка», сообщает портал EAD, ссылаясь на газету Asharq Al-Awsat.

Колонна, прибывшая в Сирию в субботу, состояла из 60 единиц техники (бронемашин и грузовиков с военным и материально-техническим оборудованием). Два дня назад в Сирию прибыло 50 единиц военно-транспортных средств, а 28 октября на базы американских войск в восточной части Дейр-Эз-Зора проследовало около 100 единиц техники.

Российские войска также концентрируют на северо-востоке Сирии силы и средства. Так, недавно, в район аэропорта Камышлы (провинция Хасаке) было направлено вооружение, техника и грузы различного назначения на 26 больших грузовиках.

ША

В мире

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранцев

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранцев

Белорусские пограничники сообщили о закрытии границы Белоруссии на въезд для иностранных граждан и и лиц без гражданства с 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью