Белорусские пограничники задержали боевую группу анархистов

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31 октября 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Силами маневренной группы пограничников в лесу на белорусско-украинской границе задержана вооруженная банда анархистов, пытавшаяся нелегально уйти на территорию Незалежной. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского пограничного отряда блокирована и задержана группа радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения. У задержанных обнаружены две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевая ручная граната, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форма и рюкзаки военного образца, палатки, саперная лопата, топор, фонари. Кроме того, при себе они имели ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, СИМ-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, другую специальную экипировку и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах», - рассказал Антон Бычковский.

В настоящее время совместная следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства деятельности задержанных. Именно эти анархисты уже успели устроить серию поджогов в белорусских городах. Расследование ведет Комитет государственной безопасности. Задержанные дают показания.

Они же совершили нападение на здание ГАИ в Мозыре 28 октября и на управление Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске. Цель была - радикализировать и дестабилизировать ситуацию в стране.