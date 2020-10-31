В Тартусе в ознаменование 324 годовщины ВМФ РФ открыт бюст адмиралу Ушакову

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31 октября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Главком ВМФ высоко оценил значение торжественного открытия в Тартусе бюста выдающегося русского флотоводца -адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Установка, 30 октября, в Тартусе (Срийская Арабская Республика) бюста нашего великого Адмирала Федора Федоровича Ушакова, славный путь которого известен не только в нашей стране, но и во всем мире, вызывает в сердцах моряков чувство гордости за принадлежность к Российскому Военно-Морскому Флоту, отмечающего в эти дни 324-годовщину со дня своего основания.. Уверен, что бюст нашего выдающегося Адмирала в Тартусе, послужит важнейшим символом мужества и побед Российского Флота и будет вдохновлять наших военных моряков на выполнение воинского долга под Андреевским Флагом», - отметил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, говоря о значении церемонии установки бюста адмирала Ф.Ф. Ушакова в Тартусе.

30 октября 2020 года, в День 324-й годовщины основания Российского Регулярного Флота, в пункте материально-технического обеспечения ВМФ, расположенного на территории пункта базирования ВМФ России Тартус Сирийской Арабской Республики состоялось открытие бюста выдающегося российского флотоводца адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. По указанию Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова бюст флотоводца был доставлен в Тартус большим десантным кораблем Черноморского флота «Саратов».

Ранее, бюст Федора Федоровича Ушакова был передан Главному командованию Военно-Морского Флота председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга Ольгой Аришиной и руководителем проекта «Аллея Российской Славы» Михаилом Сердюковым.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов принял решение передать бюст военнослужащим пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус и установить его перед входом в Храм Святого Праведного воина Феодора Ушакова, где и была проведена сегодня торжественная церемония.

По указанию Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, право открытия бюста адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова было предоставлено заместителю группировки войск (сил) Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике по военно-политической работе капитану 1 ранга Андрею Палию, временно исполняющему обязанности командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитану 1 ранга Павлу Просекову, начальнику пункта базирования Тартус капитану 1 ранга Михаилу Титову.

Под развивающимися Российским Триколором и Андреевским флагом, военнослужащие группировки войск (сил) в САР, а также представители судоремонтного завода пункта базирования Тартус возложили цветы к памятнику и отдали почести великому русскому флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову, образ которого является примером славы и победоносных традиций российского флота.

После возложения цветов, православным священником был произведен чин освящения бюста и проведен молебен.