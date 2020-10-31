Москва подтвердила, что окажет помощь своему союзнику Армении

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31 октября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ответ на письмо Никола Пашиняна Москва подтвердила, что, при необходимости, выполнит союзнические обязательства по отношению к Армении. Помимо документов, подписанных в рамках ОДКБ, есть еще и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный Москвой и Ереваном 29 августа 1997 года. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел РФ, распространённое 31 октября.

«В связи с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объёма помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения её безопасности, подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г.», — говорится в заявлении МИД РФ.

Подчёркивается, что в соответствии с указанным договором Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если нынешние боестолкновения в зоне карабахского конфликта будут перенесены непосредственно на территорию Армении.