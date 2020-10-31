В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации для России и 5 других стран

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31 октября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня, 31 октября, в единственном высшем военном учебном заведении России, которое готовит офицеров-пилотов для управления вертолетами, в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» состоялся юбилейный 50 торжественный выпуск более 300 летчиков армейской авиации для Вооруженных Сил России и 5 государств. Сообщает пресс-служба ЦВО.

Торжество прошло на плацу учебного заведения. Первыми свои заветные дипломы и офицерские погоны были вручены 23 выпускникам из России и 3 выпускникам иностранного факультета из Казахстана, которые окончили вуз с отличием. Красные дипломы им вручил начальник филиала полковник Александр Асанов. Всего диплом о соответствующем образовании получили около 290 лейтенантов из России, а также более 20 представителей Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Мозамбика и Монголии. После торжественного вручения всех дипломов гости мероприятия сказали напутственные слова.

Также были зачитаны поздравительные адреса от руководства военного ведомства, Воздушно-космических войск и Военно-воздушной академии. Мероприятие продолжалось ритуалами по прощанию со Знаменем и передаче выпускниками «Ключей от неба» первокурсникам. Во время прохождения торжественным маршем выпускники по традиции подбросили головные уборы и после поздравили друг друга с окончанием вуза. При проведении церемонии выпуска было обеспечено соблюдение комплекса противоэпидемических мероприятий.