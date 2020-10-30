Украинский нардеп Илья Кива: Украина поставляет оружие в Азербайджан

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30 октября 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Верховной рады от оппозиции Илья Кива заявил, что Украина завуалированно участвует в военном конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Баку. В своём телеграмм-канале он сообщил о поставках Киевом оружия Вооруженным силам Азербайджана, ссылаясь на данные сервиса Flightradar 24. Об этом сообщает ТК «Царь-Град».

Кива сообщает, что 30 октября украинское оружие было вывезено в Стамбул самолетом Boeing 747 - 4R7 (F). Груз, получателем которого значилось Министерство обороны Азербайджана, проходивший по документам как «оборудование», вылетел из Киева утром 30 октября. Из Стамбула он был отправлен в Баку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина поставила в Азербайджан «охотников» за российскими ПВО С-300 и ЗРПК "Панцирь-С". По версии, изложенной на сайте «Авиа.Про», из Незалежной в Азербайджан были привезены комплексы «Кольчуга-М». Отмечалось, что неоспоримым преимуществом данных комплексов является возможность работать в условиях мощных радиоэлектронных помех.