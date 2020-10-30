МО России ускоренными темпами строит новые объекты обеспечения Крыма пресной водой

Аргументы Недели → Армия 13+

30 октября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

С опережением графика строители военного ведомства РФ приступили к возведению водозаборного комплекса на реке Бальбек. Одновременно ускоренными темпами работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

На берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Менее чем за полгода военным строителям предстоит проложить около 3 км водовода, построить насосные станции и очистные сооружения. Комплекс мероприятий по переброске воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы предусматривает строительство водовода протяженностью 10,5 км.

Также, военные строители установят мощную плавучую насосную станцию. С ее помощью 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 метров. Далее от так называемой точки перелома вода самотеком пойдет по трубам в русло реки Черной. Учитывая сжатые сроки, применен принцип параллельного производственного цикла на напорном и гидростатических участках в 4 потока, – бригады военных строителей идут навстречу друг другу.Данные проекты должны быть полностью завершены до марта 2021 года, что позволит обеспечить жителей Севастополя пресной питьевой водой в полном объеме.

Выполнению графика возведения объектов было посвящено совещание, в котором приняли участие вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель Министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин лично ознакомился с ходом реализации проекта на всех площадках строительства. В ходе совещания прозвучали доклады о выполняемых работах, наращивании темпов строительства, а также о соблюдении всех экологических стандартов», – сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По итогам совещания Тимур Иванов сообщил, что «вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин поблагодарил специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России за проводимую работу по обеспечению водой жителей Крыма, отметив сжатые сроки, в которые специалистам Минобороны России удалось развернуть масштабные строительные работы».