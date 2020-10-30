Начальники Генштабов ВС СНГ определили план совместных мероприятий на 2021 год

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30 октября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальники Генштабов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) определили план совместных мероприятий на 2021 год. Об этом сообщил прессе в пятницу первый заместитель Министра обороны РФ начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Информацию предоставил ДИМК МО РФ.

Герасимов отметил, что заседание Комитета прошло в деловой и конструктивной обстановке. «Проанализированы современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества и согласованы совместные мероприятия вооруженных сил государств СНГ на 2021 год», - сказал он.

Военные делегации СНГ в ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке. Кроме того, были подведены итоги сотрудничества стран СНГ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Военная делегация России передала данные своим коллегам из стран Содружества Независимых Государств о полученном опыте ведения боевых действий российской армией в Сирии. Об этом сообщил прессе в пятницу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «Продолжена практика информирования партнеров о полученном Вооруженными силами Российской Федерации опыте боевых действий против террористов в Сирии», - в частности, сказал он.

Были представлены российские подходы и практика применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, осуществления материально-технического обеспечения войск, внедрения боевого опыта в боевую подготовку войск.