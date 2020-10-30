Шойгу провел переговоры с вьетнамским министром обороны

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30 октября 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу надеется на расширение взаимодействия с Вьетнамом в области обороны. В целом взаимодействие по линии военных ведомств Москвы и Ханоя он оценил положительно. Сообщает ДИМК МО РФ.

«Настроены на дальнейшее расширение контактов для выполнения имеющихся договорённостей и Совместного заявления по сотрудничеству в области обороны, которое мы с Вами подписали в феврале», - сказал он на онлайн- переговорах с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

Российский военный министр выразил готовность продолжить координацию в рамках механизма Совещаний ведомств обороны АСЕАН с партнёрами «СМОА плюс». Он подчеркнул, что Москва придает особое значение неформальным встречам глав военных министерств в «российско-асеановском формате». На таких площадках, по словам Шойгу, стороны могут откровенно обсудить проблемы региона.