Единая система радиолокационного госопознавания стран СНГ будет модернизирована к 2025 году

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30 октября 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальники штабов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств определили дальнейшие планы по развитию объединенных систем военного назначения. Об этом сообщил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. Информация предоставлена ДИМК МО РФ.

«Согласован проект Концепции топогеодезического и навигационного обеспечения единой системы управления тактического звена для вооруженных сил государств – участников СНГ. Определены пути совершенствования Единой системы государственного радиолокационного опознавания на период до 2025 года», - сказал он.

Также Валерий Герасимов отметил, что военные делегации стран СНГ наметили дальнейшие направления развития объединенных систем военного назначения. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос повышения военно-профессионального мастерства военнослужащих, обобщена практика подготовки специалистов в области гуманитарного разминирования, а также проанализировано обеспечение безопасности полетов авиации вооруженных сил.