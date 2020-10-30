В Самарканде состоялось заседание Комитета начальников Генштабов ВС СНГ

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30 октября 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества независимых государств (СНГ) под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова прошло в Самарканде (Узбекистан). Сообщает ДИМК МО РФ.

«Многие мероприятия международного сотрудничества в текущем году проведены в режиме видео-конференц-связи либо перенесены на более поздний срок. Проведение нашей встречи в очном формате - подтверждение высокого уровня взаимодействия между нашими генеральными штабами, доверия и добрососедства», - сказал Герасимов в пятницу, открывая совместное заседание.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев в своем приветственном слове отметил, что приоритетным направлением сотрудничества на пространстве Содружества является обеспечение региональной безопасности, а также антитеррористическое взаимодействие оборонных ведомств стран СНГ. «Сегодня повышается угроза международного терроризма, повышаются риски обострения старых и появления новых очагов напряженности и международных конфликтов», - сказал он.

В ходе заседания главы военных делегаций стран СНГ обсудили комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран Содружества. В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.