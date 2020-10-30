Военные провели обеззараживание объектов оборонного завода в Кургане

Аргументы Недели → Армия 13+

30 октября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты соединения реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) провели обеззараживание объектов предприятия оборонно-промышленного комплекса «Курганприбор».

Мобильный расчет специальной обработки провел обеззараживание входных групп, мастерских, лабораторий и внутренних производственных помещений предприятия. Всего было обеззаражено более 50 помещений общей площадью более 3 тыс. квадратных метров.

«От лица коллектива «Курганприбор» выражаю огромную признательность командованию ЦВО и личному составу сводного отряда РХБ защиты за оказанную помощь в дезинфекции объектов предприятия», - поблагодарил военнослужащих ЦВО главный инженер предприятия Алексей Пивнев.

Мероприятия специально обработки прошли в соответствии с решением командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в ответ на обращение руководства предприятия.

Всего в ЦВО сформировано и находится в готовности к выполнению задач 18 мобильных отрядов оперативного реагирования и более 350 внештатных дезинфекционных команд, укомплектованных военнослужащими подразделений РХБ защиты.