Фактически Турция начала военные действия в Сирии против России

Аргументы Недели → Армия 13+

29 октября 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Протурецкие вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Сирийской арабской армии, иранских и проиранских добровольцев. По заявлению самих джихадистов это ответ Москве, Дамаску и Тегерану за недавний авиационный налет на лагерь протурецких боевиков, во время которого погибло по разным данным от 50 до 78 человек.

В сети появились видео материалы, подтверждающие факт ведения боевых действий протурецких боевиков (вероятно, при поддержке турецких военных) против войск Сирийской арабской армии, иранских добровольцев и формирований созданных при помощи Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, ливанской Хезболлы. На видео, один из протурецких боевиков говорит на камеру, что Турция и формирования оппозиции, созданные при ее поддержке, начали боевые действия в Сирии в первую очередь против России.