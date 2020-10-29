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Фактически Турция начала военные действия в Сирии против России

В провинции Идлиб идут бои между силами, поддерживаемыми Россией, и протурецкими формированиями

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фактически Турция начала военные действия в Сирии против России
Фото: соцсети

Протурецкие вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Сирийской арабской армии, иранских и проиранских добровольцев. По заявлению самих джихадистов это ответ Москве, Дамаску и Тегерану за недавний авиационный налет на лагерь протурецких боевиков, во время которого погибло по разным данным от 50 до 78 человек.

В сети появились видео материалы, подтверждающие факт ведения боевых действий протурецких боевиков (вероятно, при поддержке турецких военных) против войск Сирийской арабской армии, иранских добровольцев и формирований созданных при помощи Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, ливанской Хезболлы. На видео, один из протурецких боевиков говорит на камеру, что Турция и формирования оппозиции, созданные при ее поддержке, начали боевые действия в Сирии в первую очередь против России.

Фактически Турция начала военные действия в Сирии против России

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