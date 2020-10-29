Азербайджанские средства ПВО сбили два Су-25 ВВС Армении

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29 октября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Баку заявили, что силы ПВО Азербайджана сбили в четверг два армянских штурмовика Су-25 во время атаки этих самолетов на позиции азербайджанских войск. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана, не вдаваясь в подробности. Ереван пока еще не выступил ни с опровержением, ни с подтверждением данной информации.

«29 октября около 13:18 и 13:20 два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, которые пытались нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Губадлинском участке фронта, были сбиты азербайджанским подразделением ПВО», - сообщает Минобороны Азербайджана, не вдаваясь в подробности. Ереван никак не отреагировал на данную информацию, поступившую из Баку.