Армяне методично уничтожают тяжелую реактивную артиллерию азербайджанских ВС

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29 октября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В сети появилось видео подтверждающее уничтожение азербайджанской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» выстрелом из гаубицы, произведенным армянским расчетом. Материал размещен в сети пресс-службой армии обороны НКР.

Армянские военные и на этот раз не были скупы на похвалы самим себе. Была отмечена работа разведки, обнаружившей огневую позицию пусковой установки азербайджанского (РСЗО) «Смерч». Целеуказание было проведено идеально, поэтому артиллеристы обошлись без обычной «артиллерийской вилки» (пристрелка, когда первый снаряд посылается с недолетом, второй с перелетом, а третий точно в цель) и первым же выстрелом «накрыли» цель. Это, кстати, говорит о высокой их квалификации.

Согласно данным Армии обороны Нагорного Карабаха, это пятая уничтоженная РСЗО «Смерч» противника за время боевых действий, начиная с 27 сентября сего года, сообщает портал EAD. Ереван обвиняет азербайджанскую сторону в артиллерийском обстреле Степанакерта, Шуши и других населенных пунктов, в том числе и в применении РСЗО «Смерч». Баку в свою очередь корит армян за огонь по городам и весям Тертерского, Бардинского и других прифронтовых районов Азербайджана.