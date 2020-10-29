Англичан ввергают в ужас призраки российских атомных субмарин «Акула», зачастившие в Северную Атлантику

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29 октября 2020, 13:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Новостное агентство «АННА-Ньюс» цитирует английское издание Daily Mail, которое сообщает, что российские атомные подводные лодки «Акула» стали слишком часто появляться у берегов Великобритании. Источник в Минобороны Туманного Альбиона заявил об увеличении числа субмарин данного типа в акватории действия британского королевского флота. Если речь идет именно о подводном атомном крейсере проекта 941 «Акула», это может означать только одно – у британских военных двоится или троится в глазах. Интересно, что же они там у себя в штабах пьют ради достижения такого поразительного эффекта?

Для начала, чтобы соблюсти приличие процитирую сообщение, размещенное на сайте агентства «АННА-Ньюс», поскольку обнаружить материал о российских ТРПК «Акула» в Daily Mail не удалось: «Как пишет газета Daily Mail, российские подводные лодки «Акула» были замечены у берегов Великобритании. Источник издания в британской армии заверил, что Россия стала отправлять в район действия британского флота две-три подводные лодки вместо одной, как это делалось ранее, и охарактеризовали ситуацию как серьезную». «Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, просто ошеломляет», — эти слова «АННА-Ньюс», ссылаясь на Daily Mail, приписывает военному источнику в британском Минобороны.

Тяжелых ракетных подводных крейсеров проекта 941 «Акула» всего было построено и спущено на воду ровным счетом – шесть единиц. К настоящему времени в боевом составе осталась только одна субмарина данного типа ТК-208 «Дмитрий Донской» и та не используется для боевого дежурства, а используется исключительно в целях обеспечения действий других АПЛ. Стоит отметить, что подводный атомный крейсер «Акула» является самым крупным в истории мирового подводного кораблестроения. Вот и получается, что британских военных в духовном плане (вероятно) очень сильно истязают призраки некогда грозных советских «Акул». И эти военные, в свою очередь кошмарят мирных британских граждан, через средства массовой информации, нагнетая и без того зашкаливающую антироссийскую истерию.