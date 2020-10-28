Российский военный госпиталь спасает больных в Абхазии

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28 октября 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Из мобильного многопрофильного госпиталя Южного военного округа, развернутого в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией, после завершения лечения выписаны первые семь пациентов. Сообщает Минобороны РФ.



В настоящее время в госпитале на лечении находится 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, все они граждане Республики Абхазия. Больные получают лечение в полном объёме. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.



Как сообщил начальник инфекционного отделения мобильного многопрофильного госпитале майор медицинской службы Альберт Тоторкулов, «состояние выписанных …отличное, все они поступили ранее в средней степени тяжести протекания болезни, им был назначен амбулаторный курс лечения. После проведенного лечения, мы сделали рентгеновские снимки, которые показали положительную динамику и результат, после было принято решение о выписке больных».

После выписки пациенты поделились эмоциями с журналистами, все они положительные. «Со стороны российских врачей госпиталя было оказано большое внимании и забота, это во многом помогло победить болезнь и способствовало нашему выздоровлению. Условия лечения очень хорошие, все врачи профессионалы своего дела», - сообщила Лада Харитонова.



Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано более 600 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум (Республика Абхазия) и приступил к работе.