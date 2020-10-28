Анкара сколачивает межгосударственный тюркский военный блок

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28 октября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

В ходе визита в Казахстан турецкий военный министр Хулуси Акар поднял вопрос о создании объединенных Вооруженных сил или «Туранской армии». Анкара уже давно вынашивает идею формирования военно-политического союза тюркоязычных стран. Материал об этом разместило новостное агентство «АННА-Ньюс».



Автор статьи Сергей Трофименко отмечает, что визит Хулуси Акара в Нур-Султан совпал по времени с очередным обострением пограничного конфликта между двумя членами ОДКБ – Таджикистаном и Кыргызстаном, а также с политическим кризисом в Бишкеке. Помимо прочего идея создания «Туранской армии» явно направлена на развал ОДКБ. Первый шаг Анкарой в этом направлении уже сделан 3 октября 2009 года в Нахичевани был создан Тюрский совет (Совет Сотрудничества тюркоязычных государств). В который вошли: Турция, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Венгрия в качестве наблюдателя.

Ожидается что к этой организации примкнет Туркменистан. Вооружённые силы стран Тюрского совета и рассматриваются Анкарой, как составляющие будущей «Тюрской армии». Некоторый опыт у Турции сколачивания в общую структуру силовиков из тюркоязычных стран уже есть. В 2013 году Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Монголия объединились в «Ассоциацию правоохранительных органов военного статуса».

О перспективе создания тюркского блока говорил в своем интервью «Аргументам Недели» академик генерал-лейтенант Сергей Чварков: «Важный момент. На протяжении двух последних лет в СМИ государств региона упорно муссируется слух о том, что Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия сформируют Объединенную армию тюркского мира - Евразийские военные силы как прямой аналог НАТО для тюркского мира с базовым субъектом - турецкой жандармерией. Данный вопрос требует усиленного мониторинга и анализа. Руководство Монголии категорически отрицает участие в этой программе, и реальная ситуация это подтверждает».

Более того Анкара не оставляет попытки завязать тесные практически союзнические отношению с Южной Кореей и встречает понимание по этому вопросу со стороны Сеула. Возможно, нечто подобное турецкое руководство проводит и в отношении КНДР. Все потому, что у корейского народа – тюркские корни. Анкара не забывает о тюркоговорящих и угро-финских народах, проживающих на территории России. К ним также обращены взгляды турецких властей. Похоже в своих мечтах турецкое политическое руководство грезит о воссоздании «Великого тюркского каганата», ни как не меньше.