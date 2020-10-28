Авиация ВКС РФ обрушила лавину огня на головы исламистов в центральной части Сирии

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28 октября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Российские боевые самолеты и ударная авиация ВВС Сирии провела несколько рейдов над центральными пустынными районами страны известными под наименованием Бадия-аш-Шам (Сирийская пустыня). По информации, полученной местными СМИ из военного источника, бомбы и ракеты были обрушены на головы боевиков из вооруженных формирований «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Дамаск сообщает, что террористы понесли немалый урон.

По имеющимся данным, российские ВКС и сирийские ВВС провели несколько авианалетов. Авиация работала по нескольким пунктам расположения боевых групп ИГ, используя данные, предоставленные разведкой и, скорее всего, на земле действовали группы наведения. Похоже, что ударные самолеты основательно вспахали большой регион Бадия-аш-Шам, который простирается на несколько провинций в центральной и восточной Сирии. Источник сообщает, что российские и сирийские военные самолеты разрушили несколько пунктов дислокации формирований «Исламского государства» в этом пустынном районе. Террористическая группировка понесла чувствительные потери в живой силе. Боевые вылеты в Бадия-аш-Шам начались во вторник и продолжились в среду.

Одновременно с работой авиации в данную местность выдвинулись сухопутные силы Сирийской арабской армии (САА), которая ведет зачистку местности от разрозненных групп боевиков. Ранее Минобороны РФ делало заявления о ликвидации «Исламского государства в Сирии», но как видим этот спрут обладает свойством – возрождаться. Дело в том, что в регионе Бадия аш-Шам проживают и кочуют многие арабские суннитские племена, имеющие кровные связи с кланами из Саудовской Аравии и других соседних арабских государств. Здесь роль играет даже не идеология «ИГ», о живучести которой постоянно говорят специалисты.

Те или иные племена могут оказывать по-родственному помощь действующим боевиками или укрывать их при необходимости, а в определенный момент оказывает вооруженную поддержку. Каждое арабское племя, особенно если это касается кочевников имеет собственное вооруженное ополчение, в любой момент способное выступить на стороне «Исламского государства» или другой группировки, в составе которой окажутся родственники, а также по договоренности и в силу адата (традиций). Похоже, что сейчас под огнем ВКС РФ и сирийских ВВС оказались именно такие клановые ополченцы.