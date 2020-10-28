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Норвежский военный корабль находится в водах российской Арктики

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Норвежский военный корабль находится в водах российской Арктики
Фото: соцсети

Ледокол KV Svalbard («Свальбард»), принадлежащий береговой охране Норвегии — в настоящее время идет Северным морским путем в исключительной экономической зоне России. Сейчас он уже находится восточнее Северной Земли в море Лаптевых. Пресс-служба Северного флота ВМФ России пока воздерживается от комментариев. Сообщает новостной портал EADaily.

На борту «Свальбарда» находится 55 членов экипажа и несколько ученых, участвующих в международном климатическом проекте Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX). Этот корабль направляется в море Бофорта, то есть он проследует по всему российскому Северному морскому пути.

ША

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