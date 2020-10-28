Норвежский военный корабль находится в водах российской Арктики
28 октября 2020, 13:41[ «Аргументы Недели» ]
Ледокол KV Svalbard («Свальбард»), принадлежащий береговой охране Норвегии — в настоящее время идет Северным морским путем в исключительной экономической зоне России. Сейчас он уже находится восточнее Северной Земли в море Лаптевых. Пресс-служба Северного флота ВМФ России пока воздерживается от комментариев. Сообщает новостной портал EADaily.
На борту «Свальбарда» находится 55 членов экипажа и несколько ученых, участвующих в международном климатическом проекте Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment (CAATEX). Этот корабль направляется в море Бофорта, то есть он проследует по всему российскому Северному морскому пути.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.