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Минздрав обратился за помощью к военным

Минобороны приступает к борьбе с пандемией в Курганской области

, 13:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Минздрав обратился за помощью к военным
Фото: соцсети

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал указание оказать помощь Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией. Туда будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов для оказания консультативной помощи и лечения больных. Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обратился к главе военного ведомства России с просьбой об оказании помощи региону в направлении специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Сводная врачебно-сестринская бригада специалистов Минобороны состоит из военнослужащих имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время военные специалисты реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и др., будут направлены в Курганскую область и приступят к оказанию помощи в лечении больных.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко обратился к главе военного ведомства России с просьбой об оказании помощи региону в направлении специалистов, имеющих опыт борьбы с коронавирусной инфекцией. Похоже, собственные возможности это ведомство уже исчерпало. Специалисты указывают, что к такому состоянию и без того слабую российскую медицину привела реформа в этой системе, направленная главным образом на оптимизацию расходов путем закрытия неэффективных лечебных заведений.

Минздрав обратился за помощью к военным

Сам президент России дал нелестную оценку актуальному состоянию отечественной медицины. Владимир Путин заявил: «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится». Пандемия стала серьезным экзаменом для Минздрава, который, по информации Минобороны, направил в Курганскую область группу специалистов для оказания организационно-методической помощи.

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