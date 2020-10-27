Алиев заявил, что армяне получают оружие с российской 102-ой базы в Гюмри
27 октября 2020, 18:26[ «Аргументы Недели» ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в поставках вооружений армянским силам в Карабахе с военной 102-ой базы ВС РФ, дислоцированной в Гюмри, расположенном в 126 км от Еревана. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
«Мы не говорим, сколько российских МиГ-29, Су-30 находятся на территории Армении. Мы не говорим о том, что пять тысяч российских войск расположены на базе в Армении в Гюмри – и, по нашим данным, оттуда периодически идут поставки армянским вооруженным силам, и это факты, в отличие от того, что говорится про нас», – заявил Алиев в ответ на обвинения в участии турецких войск в карабахском военном конфликте.
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