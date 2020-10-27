США и Индия намерены перейти к тесному военному сотрудничеству, похожему на союзничество

Аргументы Недели → Армия 13+

27 октября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вашингтон и Нью-Дели планируют развивать военно-техническое сотрудничество. Об этом было заявлено 27 октября после проведения встречи на уровне министров в формате «два плюс два». На встрече США представляли: глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майкл Помпео; Индию представляли: министр обороны Раджнатх Сингх и министр иностранных дел Субраманиям Джайшанкар.

Речь в ходе диалога шла о расширении сотрудничества Минобороны Индии с Центральным командованием ВС США. Оно предполагает участие сторон в совместных военных учениях, проведении других общих мероприятий. Планируется укрепление связей между военно-промышленными комплексами двух стран. Нью-Дели рассчитывает на широкое участие США в индийских тематических выставках – например на авиасалоне Aero India, который должен пройти в феврале 2021 года.

В совместном коммюнике, выпущенном по итогам встречи сказано: «Министры подтвердили приверженность углублению двусторонних консультаций и сотрудничества в области обороны и изучению возможностей расширения совместных усилий по наращиванию потенциала с партнерами во всем регионе».