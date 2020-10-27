Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

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27 октября 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Баку считают, что азербайджанские Вооруженные силы вправе наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам, вне зависимости от их местонахождения, на эту тему 27 октября было сделано совместное заявление Министерства обороны (МО) и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана. Сообщает портал EADaily.

«Азербайджан обладает правом уничтожать любые военные объекты, угрожающие его территории, независимо от их месторасположения», - так гласит новая воля Баку.

Чтобы усилить впечатление от заявления, МО и ГПС совместно отметили: «Армения целенаправленно нагнетает ситуацию на различных направлениях фронта, особенно на восстановленных участках государственной границы».

«Руководство Армении должно осознать и смириться с тем, что восстановленные государственные границы не являются зоной конфликта, а являются признанной международным сообществом государственной границей, определяющей полноправные суверенные территории Азербайджана», — говорится в заявлении. Подчеркивается, что Баку придерживается нового режима прекращения огня и «сдержанно относится к провокациям противника по всему фронту, принимает лишь адекватные меры».

За текущие сутки азербайджанские военные дважды обстреляли пограничные посты на юге Армении, есть раненые. В ответ также был открыт огонь на поражение.