Зловещие «СВУ»

Аргументы Недели → Армия 13+

27 октября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели», Виктор Саулкин ]

Так Запад изображал А.В. Суворова. Фото: Соцсети

Это уж точно сенсация. Журнал «Форбс» наконец сумел раскрыть могущественную тайную организацию, которая угрожает безопасности всего «цивилизованного мира». Последнее время на Западе много пишут об агентах зловещего ГРУ, которые расползаются по Европе с бутылками страшного химоружия «Новичок», из-за которого британским спецслужбам пришлось, несмотря на врожденную любовь англичан к животным, предать лютой смерти хомячков и котов Скрипалей. При этом русская кошка Мурка из квартиры недоотравленных Скрипалей сумела уйти. Вероятно, шифровку от резидента русской разведки получила. Затем страшное покушение на главного борца с Кремлем и тираном Путиным, которого, правда, «Новичок» взять так и не сумел! Зловещее ГРУ бессильно перед истинными демократами.

Надо сказать, что все годы холодной войны европейского обывателя запугивали жутким «Кэй-Джи-Би». Сегодня им на смену пришла еще более страшная спецслужба, в названии которой так и слышен рев русского медведя: Г -Ррр-У…

Но благодаря усилиям журналистов российской версии журнала «Форбс» выяснилось, что в России существует еще одна леденящая душу организация, чья деятельность угрожает всему «свободному миру и демократии».

Начало статьи в русской версии журнала «Форбс» достойно пера автора знаменитой «Бондианы» Яна Флеминга: «Уже несколько лет в России действует таинственная компания с названием из трех букв, которой один за другим достаются огромные госконтракты. При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты. Преодолевая давление, слежку и хакерские атаки, корреспонденты Forbes и «Проекта» выяснили, как эта загадочная компания связана с окружением президента и влиятельными силовиками».

Надо признать, расследование бесстрашные журналисты проводят с риском для жизни: «Слушай сюда внимательно!» — поздний звонок застает автора этой (форбской – прим.) статьи у кассы в супермаркете, но голос в трубке звучит достаточно убедительно, чтобы повременить с покупками. На другом конце — сотрудник крупного господрядчика — «ГК ЕКС» (далее ЕКС), — с которым у журналиста около часа назад состоялась беседа. В голосе собеседника чувствуется тревога: «Забудь все, о чем мы говорили, и уничтожь все записи». Сотрудник ЕКС дает понять, что о разговоре каким-то образом узнало его начальство, и предостерегает от дальнейших изысканий: «Если не хочешь, чтобы с тобой как с Навальным…». На следующий день рабочая почта журналиста подверглась фишинговой атаке, которая не прекращалась двое суток».

«Западные страны» о Царской России. Фото: Соцсети.

Ужасная организация, чье название, как КГБ и ГРУ состоит из трех букв, это «СВУ» - суворовские военные училища. А свои зловещие дела «СВУ» осуществляет через не менее жуткую структуру «ЕКС», в самом названии которой слышится угроза существованию «свободного мира», будто АКМ, ПКМ, АКС...

Из форбской статьи становится ясно, что зловещая ЕКС – это строительная компания, которая получает подряды на работу, успешно и в срок строит и сдает такие объекты, как перинатальные центры и другие структурные проекты.

Но, внимание, теперь самое страшное. На вопрос, как это им удается, один из заместителей главы компании, видимо потеряв бдительность, выдает государственную тайну: «На самом деле компания просто по-военному четко выполняет «государево задание», говорит он: «Мужикам можно доверять: мы все офицеры».

В этом, заметим, ничего удивительного. Во многих фирмах и компаниях офицеров в отставке с удовольствием принимают на работу. Их ценят за дисциплинированность, надежность, целеустремленность и привычку выполнять поставленную задачу четко и в срок.

В США, например, во многих компаниях при приеме на работу также отдают предпочтение бывшим офицерам американской армии.

«Свободная демократия» о Советском Союзе. Фото: Соцсети.

Но, судя по всему, журналистам «Форбс» это неизвестно, они бесстрашно распутывают нити «военного» заговора против «цивилизованного мира» и разоблачают страшную тайну: «Между собой сотрудники ЕКС называют компанию «кадетским братством». Случалось, что основным мотивом для приема на работу топ-менеджера была его учеба в Суворовском училище.

Это объяснимо, ведь Максим Крылов — потомственный суворовец. Его отец еще до предполагаемой службы в ГРУ тоже учился в Суворовском училище и окончил его вместе с вице-премьером Юрием Борисовым».

Какое безобразие, ведь не в Йельском университете глава компании с грозным названием ЕКС учился, а, как выяснилось, он потомственный милитарист - Суворовское училище закончил!

Но журналистам «Форбс» все-таки удалось добыть секретную информацию: «У выпускников суворовских училищ есть ритуал — во время традиционного марша в день выпуска кадеты берут в руку горсть монет и бросают их в воздух. В момент броска необходимо выкрикнуть «Клянусь», рассказывает суворовец из числа сотрудников ЕКС. Так, по его словам, кадет дает клятву, что во что бы то ни стало будет помогать остальным суворовцам, которых встретит на жизненном пути».

Так вот в чем причина успеха организации! Мало того, в России происходят страшные для «свободного мира» процессы: «Руководство регионов, где преуспевает ЕКС, тоже сплошь связано с силовыми органами. Одной из первых инициатив губернатора Тульской области Алексея Дюмина, товарища Миронова и тоже выходца из ФСО, стало возрождение Тульского суворовского училища. В сентябре 2016 года на открытии побывали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и тогдашний полпред президента в Центральном округе Александр Беглов».

Что же это происходит?! Не «птенцы гнезда Чубайса», не активные члены, на худой конец, партии «Яблока», не выпускники Высшей школы экономики, а какие-то бывшие силовики пробираются в руководство регионами! Это ж заговор против демократии!

К тому же, когда страна ограничена в условиях пандемии, эти зловещие милитаристы не останавливают работы: «Эпидемиологическая обстановка не оказала негативного влияния на деятельность «ГК ЕКС», — сообщила пресс-служба компании: она «строит социально значимые и инфраструктурные объекты, реализация которых не приостанавливалась».

Потерял бдительность и председатель «Московских Суворовцев» Дмитрий Нестеров, раскрыв совсекретную информацию. По его словам, Московское СВУ поддерживает и Максим Крылов, который «общается с выпускниками и дорожит дружбой с ними».

Вы только представьте себе, какие процессы происходят в России! Непонятно только, куда смотрят активисты «Мемориала» и других правозащитных организаций! Ведь суворовские военные училища создал тиран Сталин в 1943 году. А это уже настоящее возрождение сталинизма в российском обществе. Тем более, что суворовские училища созданы по образцу Кадетских корпусов Императорской России. И форму вернули старого образца, как была у кадет и юнкеров царского времени.

А Александр Васильевич Суворов для наших «геополитических партнеров» вообще является воплощением «извечной русской агрессии». Как же это можно было так негуманно побеждать всех врагов России, с которыми Суворову довелось встречаться на поле боя: и турок, и поляков, и французов. 60 сражений и все – победы. Ну совсем нетолерантно!

Напомним, что на Западе с начала ХVIII века распространяют т.н. «Завещание Петра Великого» (фр. Le Testament de Pierre le Grand), в котором якобы Петр I завещает своим преемникам завоевать Европу и добиться мирового господства. Впервые фальсификация была опубликована в 1812 году на французском языке перед походом Наполеона на Москву во главе Великой армии, собранной со всей Европы.

Вновь о фальшивке заговорили в 1854-1855 годах. Англо-французская пресса тогда объясняла агрессию союзников в Крыму необходимостью предупредить осуществление захватнических планов наследников императора Петра Первого.

О «Завещании» вспомнили и в 1876 году в связи с началом освободительного движения балканских народов: вот, мол, Россия опять усиливается, мирового господства хочет.

В ноябре 1941 года, когда стал очевиден провал блицкрига, в гитлеровской Германии газеты вновь опубликовали этот якобы документ, предпослав ему крикливый заголовок: «Большевики выполняют завещание Петра Великого о мировом господстве».

В годы «холодной войны» в стремлении к мировому господству обвиняли Советский Союз и, разумеется, утверждали, что в Кремле стараются выполнить завещание Петра Великого.

В конце 20 века Советский Союз рухнул. Россия окружена базами НАТО.

Но уже в XXI веке экс-министр обороны США Дональд Рамсфельд заявлял, что «Россия — это новая угроза» и ссылался на «Завещание».

Известно, что глава Российского государства Владимир Владимирович Путин повесил портрет Петра Великого у себя в кабинете. Это тоже «понятно», ведь именно Петр Первый положил начало кадетскому образованию в Российской империи, создав в январе 1701 года Навигацкую школу, ставшую прообразом современных зловещих «СВУ». На Западе это воспринимают, как потверждение извечной русской угрозы.

И Наполеон, и Гитлер завоевывали перед этим Европу и вместе с Европой ходили на Москву, которая мешала им установить новый мировой порядок. И лишь потом русские полки приходили в Париж и Берлин эту Европу освобождать.

Сегодня, оказывается, Россия вновь стоит на пути «прогресса», не желая разделять современные ценности европейской цивилизации, вроде гей-парадов и родителей № 1 и № 2. А это же явная угроза свободному миру.

В ХVI веке европейских обывателей запугивали «дикими ордами московитов» царя Иоанна Грозного, в ХVIII и ХIХ – свирепыми русскими казаками, в ХХ – советскими танковыми армадами, которые вот-вот двинут на мирную Европу коммунистические генсеки. Сегодня министру иностранных дел Лаврову приходится с иронией обращаться к нашим «западным партнерам»: «Простите, что наши границы оказались так близко к военным базам НАТО».

«Цивилизованный мир» о Российской Федерации. Фото: Соцсети.

И вот журналисты «Форбс» открыли своим читателям правду о страшной угрозе, которая сегодня исходит из России https://www.forbes.ru/biznes/411895-kadetskoe-bratstvo-kto-stoit-za-odnim-iz-krupneyshih-podryadchikov-moskvy-vremen. Это оказывается братство выпускников суворовских, нахимовских и кадетских училищ. И даже если они строят перинатальные центры и благоустраивают городские парки, они уже тем самым подрывают основы демократии и угрожают свободному миру.

Представляем, с каким ужасом смотрят эти журналисты на парадные расчеты суворовцев на параде в День Победы, когда мальчишки идут, печатая шаг, а на их погонах отсвет славы суворовских чудо-богатырей, победителей в Священной Великой Отечественной войне.

А у нас свое представление о мире. Фото: Соцсети.

А на самом-то деле журналисты «Форбс» попали в точку, говоря об угрозе этому т.н. «цивилизованному миру». Воспитанные в суворовских, нахимовских, кадетских училищах и корпусах на идеалах верности Богу и Отечеству, служения Отечеству, будь то на военном поприще или в других профессиях, молодые люди могут постепенно сменить элиту, выращенную и вскормленную в «лихие 90-е». И тем самым похоронить надежды «наших западных партнеров» втащить Россию в т.н. «цивилизованный мир», где элиты поклоняются и служат «золотому тельцу».

От всей души поздравляем всех суворовцев, нахимовцев и кадет России – раз в нас видят угрозу, значит мы на правильном пути.

Бойтесь! Как говорит наш Архистратиг Александр Васильевич Суворов: «Мы – русские. С нами Бог!».